Казахстанцы стали на треть больше тратить на лечение и протезирование зубов

Также специалисты заметили технологическую отсталость некоторых областных центров от крупных мегаполисов: в то время как столичные клиники предлагают услуги лечения под микроскопом, установку люминиров, пожизненную гарантию на импланты, многие медучреждения южных городов до сих пор не имеют собственных сайтов или соцсетей и продолжают рекламировать самые простые услуги только в онлайн-каталогах.