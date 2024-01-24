Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на 24−26 января

Минувшая ночь оказалась очень студёной — в низинах столбики уличных термометров опускались до −35. Днём в среду, 24 января, в низинах воздух прогреется до −19, на остальной территории — до −8…-13. Также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а в течение дня возможна изморозь. Следующие две ночи в низинах будет до −26, в остальных частях области — от 17 до 23, а днём — 8−14 градусов ниже ноля. В четверг пройдёт небольшой снег.