Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на 24−26 января

Минувшая ночь оказалась очень студёной — в низинах столбики уличных термометров опускались до −35. Днём в среду, 24 января, в низинах воздух прогреется до −19, на остальной территории — до −8…-13. Также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а в течение дня возможна изморозь. Следующие две ночи в низинах будет до −26, в остальных частях области — от 17 до 23, а днём — 8−14 градусов ниже ноля. В четверг пройдёт небольшой снег.
Все трое суток в регионе будет сохраняться слабый и неустойчивый ветер. На этом фоне в промышленных городах объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, когда в приземном слое атмосферы скапливаются вредные вещества.
В Челябинске ближайшие три дня ожидается −10…-13, по ночам — до −20…-23. Небольшой снег есть в прогнозе только на четверг, в среду и пятницу обойдётся переменной облачностью. По данным долгосрочного прогноза, такая относительно мягкая погода задержится и на выходные.
Метеочувствительные южноуральцы в конце января могут испытывать дискомфорт, так регион накрыла магнитная буря силой 5−6 баллов. А тем, кто хочет сохранить кожу рук шелковистой, наверняка пригодятся советы местного Минздрава.