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Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на 24−26 января

Лёгкий и приятный дневной морозец в Челябинской области задержится до конца рабочей недели. При этом, выходя на улицу по вечерам и ночам, по-прежнему стоит одеваться теплее — заметно будет холодать. Подробнее об ожидаемых температурах, осадках, а также о режиме «чёрного неба» сообщили в местном отделении Гидрометцентра.
Сейчас в Вашингтоне: +4° 2 м/с 60% 773 мм рт. ст.
Источник: Pchela.News

Минувшая ночь оказалась очень студёной — в низинах столбики уличных термометров опускались до −35. Днём в среду, 24 января, в низинах воздух прогреется до −19, на остальной территории — до −8…-13. Также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а в течение дня возможна изморозь. Следующие две ночи в низинах будет до −26, в остальных частях области — от 17 до 23, а днём — 8−14 градусов ниже ноля. В четверг пройдёт небольшой снег.

Все трое суток в регионе будет сохраняться слабый и неустойчивый ветер. На этом фоне в промышленных городах объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, когда в приземном слое атмосферы скапливаются вредные вещества.

В Челябинске ближайшие три дня ожидается −10…-13, по ночам — до −20…-23. Небольшой снег есть в прогнозе только на четверг, в среду и пятницу обойдётся переменной облачностью. По данным долгосрочного прогноза, такая относительно мягкая погода задержится и на выходные.

Метеочувствительные южноуральцы в конце января могут испытывать дискомфорт, так регион накрыла магнитная буря силой 5−6 баллов. А тем, кто хочет сохранить кожу рук шелковистой, наверняка пригодятся советы местного Минздрава.