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Кратковременные морозы до −28 градусов идут в Новосибирскую область

В Новосибирской области в ближайшее время вновь ударят морозы.
Сейчас в Вашингтоне: +4° 2 м/с 60% 773 мм рт. ст.

Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Уже сегодня ночью, с 24 на 25 января, в некоторых районах области столбики термометров опустятся до −28 градусов. На остальной территории похолодает до −15..-20. При этом в дневные часы температура воздуха по-прежнему будет оставаться весьма комфортной: — 7… −12 градусов, местами до −17. Ветер слабый, 2−7 м\с.

В ночь на 26 января в регионе обещают −23 градуса. Днем снова потеплеет до — 3…-8. Возможны снегопады и сильный ветер с порывами до 13 м\с.

По данным популярных погодных сервисов, никаких морозов в ближайшие дни новосибирцам опасаться не стоит, поскольку столбики термометров покажут максимум — 17 градусов в ночные часы, а к выходным днем и вовсе потеплеет до −3.. −8 градусов.