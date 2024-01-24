Кратковременные морозы до −28 градусов идут в Новосибирскую область

Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
Уже сегодня ночью, с 24 на 25 января, в некоторых районах области столбики термометров опустятся до −28 градусов. На остальной территории похолодает до −15..-20. При этом в дневные часы температура воздуха по-прежнему будет оставаться весьма комфортной: — 7… −12 градусов, местами до −17. Ветер слабый, 2−7 м\с.
В ночь на 26 января в регионе обещают −23 градуса. Днем снова потеплеет до — 3…-8. Возможны снегопады и сильный ветер с порывами до 13 м\с.
По данным популярных погодных сервисов, никаких морозов в ближайшие дни новосибирцам опасаться не стоит, поскольку столбики термометров покажут максимум — 17 градусов в ночные часы, а к выходным днем и вовсе потеплеет до −3.. −8 градусов.