Кратковременные морозы до −28 градусов идут в Новосибирскую область

Уже сегодня ночью, с 24 на 25 января, в некоторых районах области столбики термометров опустятся до −28 градусов. На остальной территории похолодает до −15..-20. При этом в дневные часы температура воздуха по-прежнему будет оставаться весьма комфортной: — 7… −12 градусов, местами до −17. Ветер слабый, 2−7 м\с.