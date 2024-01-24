Нож и кастет изъяли у двух пассажиров в аэропорту Иркутска

«Оба пассажира проследовали по “зеленому” коридору. При этом они сообщили, что у них при себе не было подлежащих декларированию и запрещенных к вывозу товаров. Практика Иркутской таможни показывает, что туристы, которые возвращаются из-за границы, стараются привезти на память о поездке различные сувениры, в том числе холодное оружие. При этом они забывают заранее изучить требования таможенного законодательства», — отметил начальник таможенного поста аэропорта Иркутска Игорь Корякин.