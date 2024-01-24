Приморье попало в десятку лучших регионов по развитию туризма

Приморье попало в десятку регионов-лидеров, в которых динамично развивается туризм. Как рассказали организаторы исследования, туробласть в России показала хороший рост в 2023 году — жители страны совершили 155 миллионов поездок, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Регионы, которые попали в рейтинг, отбирались по следующим критериям: турпоток, оборот общественного питания, количество гостиниц, число размещенных в отелях людей и другие.
Приморье попало в «золотую» группу рейтинга под названием «Лидеры», куда попали всего 30 лучших регионов. Край оказался на седьмой позиции.
На первых трех местах расположились: Москва, Московская область и Краснодарский край. Затем идут Санкт-Петербург, Крым и Ставропольский край. После Приморья ТОП-10 завершили Алтайский край, Самарская область и Татарстан.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что Владивосток попал в рейтинг России, где люди любят обниматься.