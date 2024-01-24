Приморье попало в десятку лучших регионов по развитию туризма

Приморье попало в десятку регионов-лидеров, в которых динамично развивается туризм. Как рассказали организаторы исследования, туробласть в России показала хороший рост в 2023 году — жители страны совершили 155 миллионов поездок, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.