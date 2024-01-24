В Первомайском районе Владивостока началось подключение жилых домов к электричеству

Во Владивостоке энергетики продолжают ликвидировать последствия мощной аварии на электроподстанции, в результате которой без света и тепла оказались жители около 500 многоквартирных домов Первомайского района. Часть оборудования восстановили, оно прошло успешное испытание, сообщили ИА PrimaMedia в ОАО «ДРСК».