В Первомайском районе Владивостока началось подключение жилых домов к электричеству

Во Владивостоке энергетики продолжают ликвидировать последствия мощной аварии на электроподстанции, в результате которой без света и тепла оказались жители около 500 многоквартирных домов Первомайского района. Часть оборудования восстановили, оно прошло успешное испытание, сообщили ИА PrimaMedia в ОАО «ДРСК».
По информации специалистов компании, оборудование первой секции, а 6 кВ успешно прошла высоковольтные испытания и его уже подключили. Теперь энергетики «ВПЭС» поэтапно восстанавливают электроснабжение в жилых домах.
Также «ДРСК» готовит к подключению вторую секцию энергооборудования.
"Основная часть аварийно-восстановительных работ для включения потребителей закончена. Однако ещё потребуется время для поэтапного включения потребителей к электроснабжению специалистами ВПЭС.
Напомним, 23 января на подстанции «Загородная» компании «ДРСК» произошла крупная авария — из-за пожара на подстанции вышли из строя два трансформатора. Часть Первомайского района, около 500 домов, остались без электричества и теплоснабжения. Энергетики круглосуточно ведут восстановительные работы.
ОБНОВЛЕНИЕ.
По информации «ДРСК» на 15:40, больше половины потребителей, запитанных от подстанции Загородная, подключены к электроснабжению.