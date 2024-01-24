В Ташкенте создан монументальный мурал в память джадидов

Напомним, что в декабре в Ташкенте состоялась международная научная конференция «Джадиды: идеи национальной идентичности, независимость и государственность». А ранее помощник президента Саида Мирзиёева сообщала о планах по созданию в Узбекистане музея джадидов в доме одного из лидеров движения Усманходжи Пулатходжаева.