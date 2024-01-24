В Ташкенте создан монументальный мурал в память джадидов

Инициаторами создания монументального мурала выступили Общественный фонд поддержки и развития национальных массмедиа и Государственный музей памяти жертв репрессий. Создание мурала, посвященного просветителям — часть их совместной последовательной и масштабной работы по увековечиванию памяти представителей движения джадидов.
Группа талантливых дизайнеров и художников работала над созданием мурала, и теперь картина находится на стене нового офиса Музея памяти жертв репрессий, органично вписавшись и став частью мемориального комплекса «Шахидлар хотираси».
На мурале запечатлены портреты известных джадидов-просветителей Махмудходжи Бехбуди, Мунаввара Кары Абдурашидханова, Абдурауфа Фитрата, Абдуллы Авлоний, Абдулхамида Чулпана и Абдуллы Кадыри.
Напомним, что в декабре в Ташкенте состоялась международная научная конференция «Джадиды: идеи национальной идентичности, независимость и государственность». А ранее помощник президента Саида Мирзиёева сообщала о планах по созданию в Узбекистане музея джадидов в доме одного из лидеров движения Усманходжи Пулатходжаева.