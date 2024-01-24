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В Ташкенте создан монументальный мурал в память джадидов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В столичном мемориальном комплексе «Шахидлар хотираси» создан мурал, запечатлевший портреты известных деятелей движения джадидов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Инициаторами создания монументального мурала выступили Общественный фонд поддержки и развития национальных массмедиа и Государственный музей памяти жертв репрессий. Создание мурала, посвященного просветителям — часть их совместной последовательной и масштабной работы по увековечиванию памяти представителей движения джадидов.

Группа талантливых дизайнеров и художников работала над созданием мурала, и теперь картина находится на стене нового офиса Музея памяти жертв репрессий, органично вписавшись и став частью мемориального комплекса «Шахидлар хотираси».

На мурале запечатлены портреты известных джадидов-просветителей Махмудходжи Бехбуди, Мунаввара Кары Абдурашидханова, Абдурауфа Фитрата, Абдуллы Авлоний, Абдулхамида Чулпана и Абдуллы Кадыри.

Напомним, что в декабре в Ташкенте состоялась международная научная конференция «Джадиды: идеи национальной идентичности, независимость и государственность». А ранее помощник президента Саида Мирзиёева сообщала о планах по созданию в Узбекистане музея джадидов в доме одного из лидеров движения Усманходжи Пулатходжаева.