В Красноярске заработает праздничная иллюминация в честь Кубка Ивана Ярыгина

24 января в Красноярске включат праздничную подсветку и иллюминацию в честь предстоящего международного турнира по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина. Об этом сообщает сайт Gornovosti.
Огни загорят на мостах, зданиях, фигурах вдоль дорог и на других объектах. Работать они будут до 28 января.
Напомним, что торжественное открытие турнира «Кубок Ивана Ярыгина» пройдет 26 января в 17:30. Всего в соревнованиях примут участие спортсмены из 23 стран. По традиции, отдельной командой выступит и сборная нашего региона.