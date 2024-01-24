В РЭС назвали причину отключения света в левобережной части Новосибирска

Как сообщили в компании «Восточные электросети», массовое отключение электричества в Кировском районе Новосибирска произошло из-за повреждения в ячейке выключателя на высоковольтной подстанции 110 кВ. Без электроснабжения оказались порядка 10 социально значимых объектов и 89 трансформаторных подстанций.
Аварию устраняли две бригады филиала АО РЭС «Восточные электрические сети». Электроснабжение жителей левобережья было восстановлено через полчаса.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске жители проспекта Маркса лишились света из-за использования обогревателей.