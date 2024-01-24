Быстро и комфортно: на каких трамваях можно доехать до столичных вузов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова расположен недалеко от станции метро «Университет». До него можно доехать на трамваях № 14 и 39 от станции метро «Ленинский проспект» и станции Площадь Гагарина Московского центрального кольца (МЦК), № 26 от «Профсоюзной» и станции Крымская МЦК, а также на трамваях № 14 и 26 от станций «Шаболовская» и «Октябрьская».