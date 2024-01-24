В Башкирии поставки вакцины от кори, паротита и краснухи ожидаются весной

Стало известно, когда в Башкирию поступят вакцины от кори, паротита и краснухи. Вопрос интересует многих жителей республики, желающих привить детей. Так, на странице у главы Башкирии Радия Хабирова местная жительница направила запрос региональному минздраву.
В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день вакцин от названых заболеваний нет, однако их поставки ожидаются весной этого года.
— Поступление вакцины для плановой вакцинации ожидаем в апреле-мае 2024 года, — добавили в ведомстве.
Отмечается, что для контактных с вирусами детей вакцина в наличии есть.