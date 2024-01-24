В Самарской области проводится опрос про качество дорог

Жители Самарской области могут оценить качество дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Опрос общественного мнения стартовал в сообществе Вконтакте «Дороги Самарской области».
Дорожный нацпроект реализуется с 2019 года. К концу 2023-го уровень нормативного состояния региональной дорожной сети региона по нему удалось поднять до 47,9%, а Самарско-Тольяттинской агломерации — до 84,3%.
Напомним, в прошлом году в Самарской области отремонтировали 117 объектов, общая протяженность которых составила 380 км, а с 2019-го ремонт провели на более 3 тысячах км.
Жителей региона пригласили поучаствовать в опросе и оценить качество дорог в Самарской области. На момент публикации лидировала оценка три из пяти возможных.
На момент публикации лидировала оценка три из пяти возможных.