Снова травма. Из состава сборной Узбекистана выбывает Игорь Сергеев

В конце второго тайма на 84-ой минуте матча форвард получил травму и покинул поле на носилках.
«Медицинский персонал провел необходимые обследования. К сожалению, первичное медицинское обследование показало, что у Игоря серьезная травма правого колена. Наш игрок завершил свое участие в турнире. Было принято решение, что в ближайшее время ему предстоит операция. От имени UFA и футбольного сообщества мы благодарим Игоря за блестящее выступление на Кубке Азии и желаем ему крепкого здоровья», — отметили в пресс-службе UFA.
Напомним, что в ⅛ финала Кубка Азии Узбекистан встретится с Таиландом или Оманом. Матч состоится 30 января в 16:30 и пройдет на стадионе Al Janoub Stadium.