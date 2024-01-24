Снова травма. Из состава сборной Узбекистана выбывает Игорь Сергеев

«Медицинский персонал провел необходимые обследования. К сожалению, первичное медицинское обследование показало, что у Игоря серьезная травма правого колена. Наш игрок завершил свое участие в турнире. Было принято решение, что в ближайшее время ему предстоит операция. От имени UFA и футбольного сообщества мы благодарим Игоря за блестящее выступление на Кубке Азии и желаем ему крепкого здоровья», — отметили в пресс-службе UFA.