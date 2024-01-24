Во время матча звёзд АСБ в Красноярске «родилась» новая семья

В Красноярске матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола закончился созданием семьи.
Одним из ярких моментов матча стал выход игрока команды «Восток» Артёма Васина, который во время перерыва в присутствии болельщиков сделал предложение своей девушке.
Ведущие попросили выйти девушку на паркет под видом «случайного человека из зала» для того, чтобы она помогла им выбрать номерки для лотереи среди зрителей. Однако розыгрыш призов завершился созданием новой ячейки общества.
Вот так с конкурсами, шутками, созданием семьи, победами и поражениями закончился баскетбольный праздник, который надолго останется в памяти болельщиков и участников соревнований.
Напомним, матч звёзд АСБ прошёл в Красноярске 23 января. На паркете сошлись женские и мужские сборные «Запада» и «Востока». В упорной борьбе среди женщин победу одержала команда «Запада», у мужчин сильнее отказалась сборная «Востока».