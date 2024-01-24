В Москве появился новый формат профориентации школьников

Как отметили в Соцкомплексе Москвы, в 2023 году в столице началась масштабная трансформация среднего профессионального образования. В городе развивают долгосрочное партнерство с работодателями, учитывают их мнение при формировании цифр приема в колледжи и содержания обучения. В этом учебном году уже обновили 100 образовательных программ и увеличили до 70 процентов долю практико-ориентированных часов, чтобы студенты получали реальные навыки уже с первого курса. Чтобы подкрепить эти изменения меняется материально-техническая база — модернизируют 230 производственных мастерских и создают 90 новых, а также проектируют новые колледжи, которые будут приближены к реальному производству. В результате выпускники смогут выходить на работу после окончания учебы без необходимости доучивания. Это повысит их конкурентоспособность на рынке труда и обеспечит более высокий доход.