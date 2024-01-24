Московская канатная дорога подарит Татьянам бесплатные поездки 25 января

«25 января Московская канатная дорога подарит возможность всем Татьянам бесплатной поездки и скипасс для катания на горных лыжах», — говорится в сообщении.
Кроме того, в праздничный день для студентов канатная дорога предоставит по студенческому билету скидку 50% на проезд. Прогулку можно совершить в часы работы канатной дороги со станции «Лужники» или «Воробьевы горы», оформив на кассе проезд в одну сторону или туда и обратно на выбор, а воспользоваться таким подарком можно один раз в течение дня.
Часы работы комплекса и канатной дороги в четверг, 25 января, — с 11:00 до 21:00.