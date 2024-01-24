В омской поликлинике появился терапевт из Нигерии

Необычное имя доктора — Шедрак Офуйа Огенемаро — пациентам выговорить непросто. Чтобы упростить общение, он придумал псевдоним — Марио. «В детстве очень любил компьютерную игру с таким названием», — пояснил свой выбор педиатр.
Врачом он решил стать еще в детстве, когда стал свидетелем тяжелых родов матери. Осуществить мечту в Нигерии, где высшее образование обходится дорого, не получилось. Поэтому решил попытать счастья в другой стране.
— Я стал интересоваться Россией, ее традициями, историей. Даже труды Ленина читал. В конце концов понял, что хочу поехать именно сюда. И ни разу об этом не пожалел. Сейчас благодарю судьбу, что дала мне такой шанс, — рассказал нигериец.
Выпускник Алтайского медуниверситета неплохо владеет русским языком.
— Поначалу было очень сложно. На первом курсе даже записывал лекции на диктофон, а потом переводил на английский. Но уже через год все наладилось, стал общаться как все, — вспоминает Марио.
Трудовую деятельность Шедрак Офуйа Огенемаро начал на Алтае и там же познакомился с симпатичной сибирячкой. Спустя несколько лет решил поступить в ординатуру. Чтобы получить профессию хирурга, выбрал Омский медуниверситет. Нашел на новом месте работу и вместе со своей половинкой отправился в Омск.
В поликлинике, штат которой пополнили сразу два квалифицированных специалиста, их встретили с распростертыми объятиями.
— У нас, как и в других клиниках города, — острейший дефицит кадров. Потребность в специалистах закрыта только на девяносто процентов, но и то благодаря пенсионерам и совместителям. Мы рады всем. У нас работают медики, переехавшие из Таджикистана и Киргизии. Теперь в интернациональный коллектив влился нигериец — очень талантливый врач. Специалистов привлекаем зарплатой. Терапевт у нас получает порядка ста тысяч рублей. Это существенно больше, чем в Барнауле, — поясняет главврач поликлиники N 3 Игорь Письменный.
Работы у омских докторов много, нагрузка высокая, особенно в периоды сезонных ОРВИ. На участке — 1,8 тысячи пациентов плюс внеплановые. Многие жители района стремятся попасть на прием именно к Марио. «Очень позитивный и внимательный доктор. Старается подобрать эффективное лечение, причем самое доступное», — рассказывают друг другу пациенты.
29-летний нигериец говорит, что уже привык к морозному климату. А сибиряки оказались не такими уж суровыми, как многие думают на его родине. Пенсионеры, например, когда приходят на прием, интересуются, как он устроился, хорошо ли питается, тепло ли в квартире. Как складываются отношения с соседями и в коллективе. Дают советы.
Марио говорит, что не жалеет, что приехал в Россию, стал врачом. Он с удовольствием ест сибирский борщ, пельмени и селедку под шубой, которые в его стране невидаль. В шутку сам себя называет «афросибиряком». Обратно в Нигерию не собирается. И уже агитирует последовать своему примеру младших сестер. А когда друзья и родственники спрашивают о медведях, которые гуляют по улицам Омска, отшучивается. «Говорю, что давно с ними подружился. Поэтому они меня не трогают», — улыбается Марио.