В омской поликлинике появился терапевт из Нигерии

Марио говорит, что не жалеет, что приехал в Россию, стал врачом. Он с удовольствием ест сибирский борщ, пельмени и селедку под шубой, которые в его стране невидаль. В шутку сам себя называет «афросибиряком». Обратно в Нигерию не собирается. И уже агитирует последовать своему примеру младших сестер. А когда друзья и родственники спрашивают о медведях, которые гуляют по улицам Омска, отшучивается. «Говорю, что давно с ними подружился. Поэтому они меня не трогают», — улыбается Марио.