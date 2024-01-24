В Челябинске на два дня закрыли популярный каток

Также в начале января в центре города на набережной реки Миасс открылся новый бесплатный каток. Вот только с собой надо приносить свои коньки. А на катке в парке Гагарина в ближайшие выходные пройдут музыкальные вечера. О программе дискотек рассказали в мэрии.