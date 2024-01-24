В Челябинске на два дня закрыли популярный каток

— В связи с подготовкой и проведением городского мероприятия «День студента» сеансы массового катания на катке в парке им. В. В. Терешковой 24 и 25 января отменены, — написали в пресс-службе управления. — Ждём вас на сеансы катания 26 января.
О графике работы катка в зимний период ранее рассказали в пресс-службе администрации. Покататься на льду под открытым небом челябинцы могут в любой день, кроме понедельника.
Также в начале января в центре города на набережной реки Миасс открылся новый бесплатный каток. Вот только с собой надо приносить свои коньки. А на катке в парке Гагарина в ближайшие выходные пройдут музыкальные вечера. О программе дискотек рассказали в мэрии.