Возможные изменения в Правила охоты обсудят с общественностью в Приморье

Как отметил председатель Законодательного собрания края Антон Волошко, в связи с тем, что предложения по корректировке Правил охоты затрагивают интересы большого количества жителей края, депутаты решили предварительно обсудить их с охотпользователями, экспертами и природоохранными организациями и только потом вынести проект обращения на рассмотрение краевого парламента.