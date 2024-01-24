Возможные изменения в Правила охоты обсудят с общественностью в Приморье

Совет Законодательного Собрания Приморского края принял решение снять вопрос по корректировке Правил охоты с повестки январского заседания краевого парламента. Депутаты предложили провести широкое обсуждение вопроса, вызвавшего большой общественный резонанс, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.
Накануне на заседании профильного комитета был рассмотрен проект обращения к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. В нем предлагалось внести изменения в Правила охоты в ареале обитания тигра. Этот вопрос касается сразу четырех регионов — Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной области.
Как отметил председатель Законодательного собрания края Антон Волошко, в связи с тем, что предложения по корректировке Правил охоты затрагивают интересы большого количества жителей края, депутаты решили предварительно обсудить их с охотпользователями, экспертами и природоохранными организациями и только потом вынести проект обращения на рассмотрение краевого парламента.