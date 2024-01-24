В Башкирии проводится массовая проверка счётчиков ГВС

Узнать дату ближайшей проверки стало проще — новый сервис доступен на официальном сайте в разделе «График проверки ИПУ ГВС». Информация также размещается на информационных досках подъездов жилых домов.
Для уточнения даты достаточно выбрать свой город и начать вводить наименование улицы, выбрать номер дома. Если конкретного дома в графике нет — значит, в ближайшие две-четыре недели в этом доме проверка не планируется.
Проверка проводится бесплатно сотрудниками и представителями БашРТС (ООО «ГАС»). Они снимают контрольные показания счетчиков, проверяют их состояние, устанавливают пломбы, определяют наличие или отсутствие фактов вмешательства в работоспособность приборов и оформляют соответствующие акты обследования.
«Согласно правилам, потребитель обязан допускать в указанное время проверяющих в занимаемые помещения для осуществления проверки. В случае бездействия потребителя или его отказа в допуске представителей, БашРТС вправе производить расчёт платы с учётом соответствующих положений действующих правил, установленных постановлением правительства России», — добавили в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии.