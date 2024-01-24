В Минстрое РТ объяснили повышенные суммы в платежках

К примеру, в столице Татарстана платеж за данную услугу в декабре оказался больше, чем в ноябре, почти на 45 процентов, а в Набережных Челнах — почти на 57. И это при том, что тариф остался прежним.
Как объяснили в Министерстве строительства и архитектуры ЖКХ РТ, все дело в том, что на фоне аномальных морозов в первый зимний месяц в регионе заметно вырос ло потребление тепла. В частности, в Казани оно увеличилось с 368 112,94 до 495 473,88 гигакалории, то есть на 34,6 процента, а в Нижнекамске — на все 49,9 процента.
По словам первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексея Фролова, температура теплоносителя в особенно холодные дни повышалась как на самих ТЭЦ, так и в индивидуальных тепловых пунктах жилых многоквартирных домов.
«Благодаря этому в квартирах татарстанцев в декабре поддерживалась комфортная для жизни температура, — объяснил он. — Работники ЖКХ своевременно реагировали на изменения погодных условий, а управляющие компании — на обращения жильцов».
Напомним, Гидрометцентр Татарстана в декабре дважды объявлял штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Температура в начале месяца была на 20 градусов ниже нормы. В ночь на восьмое декабря в Агрызском районе республики температура воздуха опустилась до минус 49 градусов.