В Минстрое РТ объяснили повышенные суммы в платежках

Как объяснили в Министерстве строительства и архитектуры ЖКХ РТ, все дело в том, что на фоне аномальных морозов в первый зимний месяц в регионе заметно вырос ло потребление тепла. В частности, в Казани оно увеличилось с 368 112,94 до 495 473,88 гигакалории, то есть на 34,6 процента, а в Нижнекамске — на все 49,9 процента.