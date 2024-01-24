Глава Минздрава РТ: Есть большие вопросы к работе Перинатального центра Альметьевска

Чаще всего в прошлом году младенцы умирали в Альметьевском районе. Об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ рассказал его руководитель Марсель Миннуллин.