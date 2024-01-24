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Между Ташкентом и Душанбе увеличивается количество авиарейсов

Частота полетов между столицами Узбекистана и Таджикистана увеличивается до трех.
Источник: Uznews

Таджикистанская авиакомпания Somon Air увеличивает частоту авиарейсов по направлению Душанбе — Ташкент — Душанбе, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

С 24 января авиаперевозчик запускает третью частоту и будет выполнять дополнительный регулярный авиарейс по средам на воздушном судне Boeing 737−800.

До сегодняшнего дня рейсы выполнялись дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Somon Air — таджикистанская авиакомпания со штаб-квартирой в Душанбе, специализирующаяся на регулярных пассажирских перевозках по внутренним и международным направлениям.

туризм и отдых