Коммунальщики рассказали, когда летом 2024 года в Калининграде будут отключать горячую воду

Летом 2024 года тепловые станции по очереди уйдут на ремонт, из-за чего потребители временно останутся без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба МП «Калининградтеплосеть».
- РТС «Северная» — с 31.07.2024 по 13.08.2024;
- РТС «Красная» — с 29.05.2024 по 11.06.2024;
- РТС «Восточная» — с 26.06.2024 по 09.07.2024;
- ТЭЦ-1 (магистрали № 1 и № 2) — с 31.07.2024 по 13.08.2024;
- ТЭЦ-1 (магистраль № 3) — с 26.06.2024 по 09.07.2024;
- РТС «Южная» — с 22.05.2024 по 04.06.2024;
- РТС «Цепрусс» — с 15.05.2024 по 28.05.2024;
- ТЭЦ-2 — с 05.06.2024 по 18.06.2024;
- РТС «Балтийская» — с 19.06.2024 по 02.07.2024;
- РТС «Прибрежная» с 05.06.2024 по 18.06.2024;
- РТС «Горького» — с 14.08.2024 по 27.08.2024;
- РТС «Чкаловск» — с 17.07.2024 по 30.07.2024;
- Котельная ООО «Балтптицепром» (мкр. А. Космодемьянского) — с 03.07.2024 по 16.07.2024.