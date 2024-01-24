Многодетная семья из Пермского края выиграла конкурс «Династии России» в двух номинациях

Семья Абакшиных представила на стенде Прикамья увлекательную и интересную программу. Они презентовали квест «Медвежий тракт»: он связывает Пермь, Киров, Кострому и Ярославль. Название неслучайно: символами этих городов выступает медведь. В тот день, когда многодетная семья из Куеды показывала квест, с ней на форуме встретился глава Пермского края. Благодаря этой программе Абакшины вошли в число победителей номинации «Знатоки Родины» и получили сертификат на путешествие по стране.