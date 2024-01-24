Многодетная семья из Пермского края выиграла конкурс «Династии России» в двух номинациях

«Супруги Абакшины дружно живут уже 35 лет. Сегодня в их семье воспитывают 12 детей. Еще 11 ребят уже живут самостоятельно, подрастает десять внуков. Гордимся, что в Прикамье есть такие уникальные люди», — отметил губернатор края Дмитрий Махонин.
Конкурс «Династии России» включал в себя пять номинаций. Среди них — «Семейное шоу талантов», «Знатоки Родины», «На все руки мастер», «Семейные рецепты», а также интеллектуальный турнир «Связь поколений». Несколько дней участники конкурсной программы, а это около 250 семей со всей страны, общались друг с другом и делились секретами воспитания детей, рассказывали о национальных рецептах. Для них проводили мастер-классы.
Семья Абакшиных представила на стенде Прикамья увлекательную и интересную программу. Они презентовали квест «Медвежий тракт»: он связывает Пермь, Киров, Кострому и Ярославль. Название неслучайно: символами этих городов выступает медведь. В тот день, когда многодетная семья из Куеды показывала квест, с ней на форуме встретился глава Пермского края. Благодаря этой программе Абакшины вошли в число победителей номинации «Знатоки Родины» и получили сертификат на путешествие по стране.
Также жюри конкурса отметило их в номинации «Семейное шоу талантов».
Как призналась Светлана Абакшина, для ее семьи было большой честью представлять родной край на таком форуме.
«Мы постарались максимально раскрыть красоту, уникальность и многообразие нашего Прикамья», — поделилась Светлана.
Ранее «ФедералПресс» писал, что почти 400 детей из разных регионов страны посетили выставку «Россия» на ВДНХ в Рождество. Многим из юных посетителей особенно понравился стенд Пермского края.