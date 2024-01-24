«Стоимость проезда в автобусах с индексом “М” с 01.02.2024 года составит 38 ₽», — говорится в публикации.
С нового года проезд в Новороссийске на некоторых маршрутах подорожал до 40 ₽ Такое решение приняли сами перевозчики.
Вячеслав Рыжков.
В муниципальном транспорте Новороссийска подорожает проезд
В Новороссийске подорожает проезд в муниципальном транспорте по городским маршрутам. Стоимость поездок повысят с 1 февраля, сообщается в Telegram-канале МУП «МПТН».
«Стоимость проезда в автобусах с индексом “М” с 01.02.2024 года составит 38 ₽», — говорится в публикации.