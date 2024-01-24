В муниципальном транспорте Новороссийска подорожает проезд

«Стоимость проезда в автобусах с индексом “М” с 01.02.2024 года составит 38 ₽», — говорится в публикации.



С нового года проезд в Новороссийске на некоторых маршрутах подорожал до 40 ₽ Такое решение приняли сами перевозчики.



Вячеслав Рыжков.