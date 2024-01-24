В списке есть Германия и Вьетнам: в Челябинской области подсчитали, из каких стран чаще приезжают мигранты

В Челябинскую область с января по октябрь 2023 года приехали 5522 человека из Таджикистана. За то же время в Таджикистан с Южного Урала перебрались 2242 человека. Как сообщает «ФедералПресс», на втором месте по количеству переездов в Челябинскую область — Казахстан. Из соседней страны за 10 месяцев прибыли 2880 человек.