В Ростовской области запасов полезных ископаемых хватит почти на 500 лет

По словам кандидата геолого-минералогических наук, на Дону встречаются месторождения песков, строительного камня, а также глин и суглинков, необходимых для изготовления кирпича. По многим видам полезных ископаемых сформирован запас, которого хватит минимум на сотню лет.

Учёный предположил, что при сохранении существующих темпов добычи донской регион будет обеспечен техногенным сырьём на 30 лет, песком — на 40 лет, строительными камнями — на 90 лет. Сырья для изготовления кирпичей и черепицы хватит почти на 220 лет, керамзита — на 250 лет. А мел в донском крае смогут добывать ещё 450 лет.