В Ростовской области запасов полезных ископаемых хватит почти на 500 лет. Об этом заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых ЮФУ Алексей Наставкин рассказал «РБК Ростов».
По словам кандидата геолого-минералогических наук, на Дону встречаются месторождения песков, строительного камня, а также глин и суглинков, необходимых для изготовления кирпича. По многим видам полезных ископаемых сформирован запас, которого хватит минимум на сотню лет.
Учёный предположил, что при сохранении существующих темпов добычи донской регион будет обеспечен техногенным сырьём на 30 лет, песком — на 40 лет, строительными камнями — на 90 лет. Сырья для изготовления кирпичей и черепицы хватит почти на 220 лет, керамзита — на 250 лет. А мел в донском крае смогут добывать ещё 450 лет.
При этом эксперт заострил внимание на необходимости при добыче ископаемых уменьшить негативное воздействие на земли лесного фонда и сельхозназначения.
А ранее мы сообщали, что в 2023 году объёмы добычи угля в Ростовской области снизились на 10%.