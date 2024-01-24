Мэр Кузбасса создал оперативный штаб по работе Южно-Кузбасской ГРЭС

Сергей Цивилев провел совещание по работе Южно-Кузбасской ГРЭС. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
Цивилев подчеркнул, что жители жалуются на экологию в Калтане. В 2023 году было 53 обращения, в 2024 году поступило уже семь сообщений о влиянии ГРЭС на экологию и о низком качестве воды.
На Южно-Кузбасской ГРЭС начал работу оперативный штаб. Также по поручению губернатора была создана группа из членов правительства, сотрудников правоохранительных и надзорных органов. В ближайшую неделю специалисты проверят техническое состояния станции, а также все документы. После этого будет составлен план работ.