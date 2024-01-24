В Воронеже введут ограничения для водителей в центре и на левом берегу

В четверг, 25 января, для воронежских водителей введут ряд ограничений. Причина уважительная — проведение торжественных мероприятий в честь 61-годовщины освобождения Воронежа от фашистских войск. Именно 25 января 1943 года захватчиков окончательно изгнали из нашего города. В связи с этим проведут церемонию возложения цветов к памятным местам Воронежа.
Чтобы не мешать проведению торжественных мероприятий, с 9.00 до 10.30 перекроют движение на участке улицы Кольцовской в районе памятника генералу И. Д. Черняховскому у вокзала «Воронеж-1». А возле Музея-диорамы (Ленинский проспект, 94) с 7.00 до 13.00 запретят парковку.