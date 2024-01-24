Какой сегодня праздник: 25 января

Что интересного произошло 25 января
Сегодня отмечается Национальный день избирателей в Индии. Дата была выбрана в ознаменование дня основания комиссии. Молодые индийские избиратели, достигшие 18-летнего возраста, проявляют меньше интереса и активности к голосованию. В некоторых регионах Индии доля молодежи в списках избирателей составляет всего 20−25%.
Ожидается, что такое мероприятие должно дать молодым избирателям чувство гордости, расширение прав и возможностей и вдохновить их на реализацию своего избирательного права. Новым избирателям также выдается значок с логотипом комиссии, на котором написано: «Горд быть избирателем — готов голосовать».
Еще сегодня День ирландского кофе. Существует славная легенда об изобретении ирландского кофе. В ней говорится, что оригинальный рецепт принадлежит Джозефу Шеридану, шеф-повару ресторана в порту Фойенс, аэропорт в графстве Лимерик, Ирландия.
Его попросили приготовить что-нибудь покрепче обычного кофе или чая для посетителей, которым пришлось вернуться из-за плохой погоды. Шеридану пришла в голову идея добавить немного алкоголя в обычный кофе. Что бы нам ни рассказывала эта история, но результат есть, потому что американец спросил Джо, был ли это бразильский кофе. На что Шеридан ответил ему, что это ирландский кофе.
Десять лет спустя владелец кафе Buena Vista в Сан-Франциско привез в США усовершенствованный рецепт ирландского кофе. Потребовалось несколько месяцев, чтобы достичь того же вкуса, что и у кофе Шеридана. Когда вкус стал правильным, в меню был добавлен ирландский кофе. Напиток приобрел общенациональную популярность и с тех пор является одним из самых любимых.
Исторические события 25 января в мире
1323-й — в первые в истории упомянут город Вильнюс, столица Литвы;
1799-й — в США запатентована механическая сеялка;
1905-й — в Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз «Куллинан»;
1918-й — в Советской республике принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа;
1949-й — впервые была вручена американская телевизионная премия «Эмми».
Исторические события 25 января в Казахстане
1966-й — открыта Западно-Казахстанская областная филармония им. Г. Курмангалиева;
1992-й — в Алматы состоялось подписание Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Французской Республикой.
Дни рождения знаменитостей 25 января в мире
- В 1874 году родился Сомерсет Моэм — британский писатель, один из самых преуспевающих прозаиков 1930-х годов, автор 78 книг, агент британской разведки;
- в 1927 году родился Игорь Дмитриев — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР;
- в 1938 году родился Владимир Высоцкий — прославленный поэт, певец, музыкант и актер советского театра и кино;
- в 1946 году родился Вячеслав Добрынин — советский и российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России;
- в 1957 году родился Андрей Ростоцкий — советский и российский киноактер, режиссер, каскадер, Заслуженный артист РСФСР.
Кто родился 25 декабря в Казахстане
В 1951 году родился Валерий Петров — генерал-майор, экс-председатель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Казахстан.
День смерти знаменитостей 25 января в мире
- В 1908 году умер Михаил Чигорин — русский шахматист;
- в 1963 году умер Исаак Шенберг — британский инженер-электронщик, изобретатель телевидения высокой четкости;
- в 1990 году умерла Ава Гарднер — американская киноактриса, одна из ярчайших звезд Голливуда 1940−50-х годов;
- в 2018 году умерла Людмила Сенчина — советская и российская певица, актриса, народная артистка России.
Народный праздник 25 января
Церковь в этот день почитает святую Татиану Римскую — раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в III веке. Святая Татиана почитается православной и католической церквями. В России считается покровительницей Московского государственного университета и вообще студентов.
Святая Татиана была дочерью богатого римлянина и была воспитана им в христианской вере. Когда достигла совершеннолетия, стала равнодушна к богатству и иным благам и возлюбила всем сердцем духовный образ жизни. Татиана навсегда отказалась от возможности выйти замуж и за добродетельную жизнь была назначена диакониссой Римской церкви. В этой должности она с усердием ухаживала за больными, посещала темницы, помогала неимущим, стараясь постоянно угодить Богу молитвами и добрыми делами. При императоре Александре Севере святая Татиана за исповедание Иисуса Христа приняла мученическую смерть от римского градоправителя Ульпиана.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Татьяна, Илья, Петр.