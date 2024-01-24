Какой сегодня праздник: 25 января

Святая Татиана была дочерью богатого римлянина и была воспитана им в христианской вере. Когда достигла совершеннолетия, стала равнодушна к богатству и иным благам и возлюбила всем сердцем духовный образ жизни. Татиана навсегда отказалась от возможности выйти замуж и за добродетельную жизнь была назначена диакониссой Римской церкви. В этой должности она с усердием ухаживала за больными, посещала темницы, помогала неимущим, стараясь постоянно угодить Богу молитвами и добрыми делами. При императоре Александре Севере святая Татиана за исповедание Иисуса Христа приняла мученическую смерть от римского градоправителя Ульпиана.