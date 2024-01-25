Что можно и нельзя делать в Волчье полнолуние 25 января 2024

В Беларуси 25 января примерно в 20.54 можно будет увидеть первое полнолуние 2024 года. Оно получило название Волчье полнолуние, или Волчья Луна. Название возникло по причине того, что в данный период наиболее громко воют волки, которые ищут еду.
Что нельзя делать в Волчье полнолуние 25 января 2024.
Не рекомендуется ругаться и провоцировать конфликты. В период полнолуния не следует переутомляться. Кроме того, не стоит идти на риск. Запрещено давать, а также брать в долг деньги. Считается, что это может спровоцировать финансовые трудности. Лучше всего отложить поездки на длинные расстояния в период полнолуния.
Что можно делать в Волчье полнолуние 25 января 2024
Считается, что этот день идеально подходит для общения с семьей и близкими друзьями. Рекомендуется в период первого полнолуния в году покупать новые вещи, одежду, а также технику. Следует проявлять щедрость в отношении близких людей. Период полнолуния подходит для того, чтобы проявить свои таланты.