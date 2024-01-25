Что можно и нельзя делать в Волчье полнолуние 25 января 2024

Не рекомендуется ругаться и провоцировать конфликты. В период полнолуния не следует переутомляться. Кроме того, не стоит идти на риск. Запрещено давать, а также брать в долг деньги. Считается, что это может спровоцировать финансовые трудности. Лучше всего отложить поездки на длинные расстояния в период полнолуния.