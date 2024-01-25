«Адмирал» переиграл лидера чемпионата во Владивостоке

«Адмирал» начал домашнюю серию с победы. 24 января на льду «Фетисов Арены» приморцы переиграли лидера конференции «Восток» — магнитогорский «Металлург» — 2:1, сообщает ИА PrimaMedia.
Первый период вышел безголевым. Вратари двух команд отразили 25 бросков на двоих и сохранили нули на табло. Больше опасных моментов создал «Адмирал», но открыть счет «Магнитка» могла буквально в первых сменах, когда на скамейку штрафников отправился Евгений Лисовец.
Во втором периоде игра поменялась. «Металлург» перестроился и добавил активности в чужой зоне. Гости не сумели реализовать выход «один в ноль» и еще несколько опасных моментов. «Адмирал» держался, но «Магнитка» дожала соперника. Гол на свой счет записал Егор Яковлев, для которого эта игра в КХЛ стала 700-й.
«Адмирал» лихо начал третий период и быстро сравнял счет. Либор Шулак подловил Набокова несложным броском от борта. Буквально в следующей смене Даниил Гутик опасно бросал с неудобной руки, но голкипер не сплоховал. Голкипер «Адмирала» дважды спас команду в тяжелых ситуациях: Дмитрий Силантьев расстреливал вратаря буквально в упор, а через несколько смен один на один с Ивановым вырвался Денис Зернов.
«Команда очень хорошо выполнила игровое задание. Дисциплина была на высоком уровне. Мы знали, что у “Металлурга” сильное большинство и сильные исполнители. Во многих моментах мы справились. Были моменты, когда “Металлург” очень мощно выглядел в атаке. Когда играли неправильно, соперник пользовался этими действиями. Хочу отметить старание, самоотдачу и волю к победе ребят. Мы обыграли лидера чемпионата. Очень хорошая знаковая победа для “Адмирала”. Сегодня немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу. Последние матчей десять мы мало кому уступаем физически. Многие команды перебрасываем на выезде, создаем больше голевых моментов. Немного подводит реализация и игра в неравных составах. С учетом нашей логистики команда после Нового года лучше выглядит физически, чем до Нового года. Сейчас мне нравится команда — по движению, борьбе, твердости стыков. Но это хоккей: бывает, команда играет хорошо, а счет не в нашу пользу. Класс команды определяется, когда при не очень хорошей игре она набирает очки. Нам немного не хватает класса и опыта. А физическим состоянием ребят я доволен», — сказал после игры главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.