«Адмирал» переиграл лидера чемпионата во Владивостоке

«Команда очень хорошо выполнила игровое задание. Дисциплина была на высоком уровне. Мы знали, что у “Металлурга” сильное большинство и сильные исполнители. Во многих моментах мы справились. Были моменты, когда “Металлург” очень мощно выглядел в атаке. Когда играли неправильно, соперник пользовался этими действиями. Хочу отметить старание, самоотдачу и волю к победе ребят. Мы обыграли лидера чемпионата. Очень хорошая знаковая победа для “Адмирала”. Сегодня немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу. Последние матчей десять мы мало кому уступаем физически. Многие команды перебрасываем на выезде, создаем больше голевых моментов. Немного подводит реализация и игра в неравных составах. С учетом нашей логистики команда после Нового года лучше выглядит физически, чем до Нового года. Сейчас мне нравится команда — по движению, борьбе, твердости стыков. Но это хоккей: бывает, команда играет хорошо, а счет не в нашу пользу. Класс команды определяется, когда при не очень хорошей игре она набирает очки. Нам немного не хватает класса и опыта. А физическим состоянием ребят я доволен», — сказал после игры главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.