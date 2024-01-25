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«Адмирал» переиграл лидера чемпионата во Владивостоке

«Моряки» забросили победную шайбу «Металлургу» за 84 секунды до конца матча.

«Адмирал» начал домашнюю серию с победы. 24 января на льду «Фетисов Арены» приморцы переиграли лидера конференции «Восток» — магнитогорский «Металлург» — 2:1, сообщает ИА PrimaMedia.

Первый период вышел безголевым. Вратари двух команд отразили 25 бросков на двоих и сохранили нули на табло. Больше опасных моментов создал «Адмирал», но открыть счет «Магнитка» могла буквально в первых сменах, когда на скамейку штрафников отправился Евгений Лисовец.

Во втором периоде игра поменялась. «Металлург» перестроился и добавил активности в чужой зоне. Гости не сумели реализовать выход «один в ноль» и еще несколько опасных моментов. «Адмирал» держался, но «Магнитка» дожала соперника. Гол на свой счет записал Егор Яковлев, для которого эта игра в КХЛ стала 700-й.

«Адмирал» лихо начал третий период и быстро сравнял счет. Либор Шулак подловил Набокова несложным броском от борта. Буквально в следующей смене Даниил Гутик опасно бросал с неудобной руки, но голкипер не сплоховал. Голкипер «Адмирала» дважды спас команду в тяжелых ситуациях: Дмитрий Силантьев расстреливал вратаря буквально в упор, а через несколько смен один на один с Ивановым вырвался Денис Зернов.

Концовка матча получилась обескураживающей для «Металлурга». Джованни Фьоре роскошным кистевым броском пробил Набокова меньше, чем за две минуты до конца основного времени. На спасение «Магнитке» осталось 84 секунды. Разин успел заменить вратаря на шестого полевого игрока, но «Адмирал» выстоял и добился победы в первом домашнем матче с лидером «Востока». Еще один матч с «Металлургом» состоится 26 января.

«Команда очень хорошо выполнила игровое задание. Дисциплина была на высоком уровне. Мы знали, что у “Металлурга” сильное большинство и сильные исполнители. Во многих моментах мы справились. Были моменты, когда “Металлург” очень мощно выглядел в атаке. Когда играли неправильно, соперник пользовался этими действиями. Хочу отметить старание, самоотдачу и волю к победе ребят. Мы обыграли лидера чемпионата. Очень хорошая знаковая победа для “Адмирала”. Сегодня немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу. Последние матчей десять мы мало кому уступаем физически. Многие команды перебрасываем на выезде, создаем больше голевых моментов. Немного подводит реализация и игра в неравных составах. С учетом нашей логистики команда после Нового года лучше выглядит физически, чем до Нового года. Сейчас мне нравится команда — по движению, борьбе, твердости стыков. Но это хоккей: бывает, команда играет хорошо, а счет не в нашу пользу. Класс команды определяется, когда при не очень хорошей игре она набирает очки. Нам немного не хватает класса и опыта. А физическим состоянием ребят я доволен», — сказал после игры главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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