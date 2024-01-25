Самые яркие моменты Дня студента 2024 в Хабаровске

Для абитуриентов развернулась огромная профориентационная площадка, где более 10 вузов не только рассказывали, как пополнить ряды их студентов, но и показывали, чему ребята смогут в дальнейшем научиться. А после торжественного открытия вечера начались танцы и околоспортивные игры.