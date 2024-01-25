Самые яркие моменты Дня студента 2024 в Хабаровске

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В Хабаровске с размахом прошел праздник в честь Дня студента. Все прошло в краевом центре единоборств, и там смогли повеселиться не только виновники торжества, но и будущие их представители, выпускники школ.
Для абитуриентов развернулась огромная профориентационная площадка, где более 10 вузов не только рассказывали, как пополнить ряды их студентов, но и показывали, чему ребята смогут в дальнейшем научиться. А после торжественного открытия вечера начались танцы и околоспортивные игры.
Как прошел этот день — смотрите в нашем фоторепортаже.