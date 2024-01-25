Репродуктивное здоровье. Как забеременеть и родить здорового ребёнка

Женщине особенно важно заботиться о здоровье с раннего возраста, потому что перенесённые воспалительные процессы обычно просто так не проходят — они могут вызвать изменения маточных труб, поверхность которых покрывается рубцами и шрамами. У женщины с воспалениями яичников и придатков в анамнезе велик риск внематочной беременности. Большое влияние на репродуктивное здоровье оказывает и образ жизни. Среди основных причин, которые приводят к бесплодию, — инфекции, передаваемые половым путем, гинекологические заболевания (хронические воспалительные процессы придатков и матки, кисты яичников, миома матки, эндометриоз), последствия абортов и выкидышей. В России сегодня по разным данным от 15% до 24% семейных пар бесплодны.