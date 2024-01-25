Репродуктивное здоровье. Как забеременеть и родить здорового ребёнка

В соответствии с критериями ВОЗ, репродуктивный возраст женщины — от 15 до 49 лет. Но вероятность рождения здорового ребёнка после 30 лет снижается на 3,5% каждый год. В России в последние годы средний возраст женщин при рождении первенца увеличивается и сейчас составляет 26 лет. Ещё одна современная тенденция — увеличение числа родов после 40 лет. «АиФ в Кузбассе» рассказывает, как сохранить репродуктивное здоровье.
От 15 до 24% пар бесплодны.
Заведующий отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Дмитрий Макаров объясняет, что хорошее репродуктивное здоровье женщины выражается в естественном зачатии, правильно протекающей беременности и рождении здорового ребёнка.
Снизить риск зачатия и нормального вынашивания ребёнка могут вредные привычки у родителей, малоподвижный образ жизни, лишний вес, частые стрессы, гормональные сбои и болезни репродуктивных органов, возраст женщины старше 35 лет и инфекции, передающиеся половым путём.
Женщине особенно важно заботиться о здоровье с раннего возраста, потому что перенесённые воспалительные процессы обычно просто так не проходят — они могут вызвать изменения маточных труб, поверхность которых покрывается рубцами и шрамами. У женщины с воспалениями яичников и придатков в анамнезе велик риск внематочной беременности. Большое влияние на репродуктивное здоровье оказывает и образ жизни. Среди основных причин, которые приводят к бесплодию, — инфекции, передаваемые половым путем, гинекологические заболевания (хронические воспалительные процессы придатков и матки, кисты яичников, миома матки, эндометриоз), последствия абортов и выкидышей. В России сегодня по разным данным от 15% до 24% семейных пар бесплодны.
«Избавить от неприятностей с репродуктивным здоровьем поможет комплексное профилактическое обследование — диспансеризация, которая начинается с детского возраста. Осмотр акушера-гинеколога для девочек и уролога-андролога для мальчиков начинает проводиться с 3-х летнего возраста, что позволяет на ранней стадии выявить заболевания и факторы риска их развития. При первых тревожащих проявлениях нужно обязательно обращаться к врачу», — говорит Дмитрий Макаров.
На помощь приходит ЭКО.
Если пара планирует стать родителями, то для начала стоит обратиться к специалистам и пройти обследование, чтобы исключить заболевания в половой системе, восполнить дефицит витаминов и микроэлементов и обратить внимание на психологическое состояние. Если вы курите — самое время бросить, пересмотреть свой рацион питания и режим дня.
Как укрепить репродуктивное здоровье?
Заниматься профилактикой и лечением всех заболеваний половой сферы.
Адекватно лечить все инфекции, передаваемые половым путём — то есть следовать врачебным рекомендациям, а не заниматься самолечением. Любую беременность желательно планировать.
Вести здоровый образ жизни.
Неукоснительно соблюдать правила личной гигиены как женщинам, так и мужчинам.
Укреплять свой иммунитет.
Стараться правильно питаться и не употреблять продукты, которые вредят здоровью.
Регулярно проходить медицинские осмотры у врача-гинеколога.
Если забеременеть всё равно не получается (на состояние репродуктивной системы влияет множество факторов), на помощь может прийти экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Ежегодно в Кузбассе рождается около 400 детей, зачатых этим методом.
«Если беременность, несмотря на попытки, не наступает более года, а после 35 лет — более полугода, оба партнера должны пройти определенные обследования. После установления причины бесплодия определяется тактика лечения. Это может быть гормональная терапия или хирургическое вмешательство. Если и лечение не приносит результата, то рассматривается вариант проведения процедуры ЭКО», — поясняет главный областной специалист по репродуктивному здоровью Людмила Черданцева.
Подготовка к ЭКО включает обязательный комплекс анализов, которые сдают оба партнёра — процедура может быть противопоказана. После этого женщина получает направление акушера-гинеколога в своей женской консультации. Эмбриологи и репродуктологи проводят процедуру в несколько этапов с применением специального лабораторного оборудования, инкубаторов и систем мониторинга. Успешность ЭКО составляет более 30%. Если первая процедура не привела к беременности, её бесплатно можно пройти повторно.