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В Башкирии сохранится морозная погода

Синоптики Башгидрометцентра предупреждают жителей республики о морозах.
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 68% 765 мм рт. ст. +12°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 25 января, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем −9…-14°.

26 января также пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −15…-20°, при прояснениях до −25°, днем −9…-14°.