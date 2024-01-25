В Башкирии сохранится морозная погода

Сегодня, 25 января, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем −9…-14°.
26 января также пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −15…-20°, при прояснениях до −25°, днем −9…-14°.
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Сегодня, 25 января, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем −9…-14°.
26 января также пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −15…-20°, при прояснениях до −25°, днем −9…-14°.