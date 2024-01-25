Драка перед парами и экскурсия в катакомбы: жители Владивостока о студенчестве

Веселые студенческие годы часто вспоминают потом всю жизнь — от поступления, учебы, сдачи зачетов и жизни в общежитиях. К примеру, горожане рассказали нашему корр. о том, как и с кем подрались в туалете перед экзаменом, как удачно получили бесплатные зачеты, просто подняв руку, и как их заставляли на практике «отковыривать» скрепки.