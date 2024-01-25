Драка перед парами и экскурсия в катакомбы: жители Владивостока о студенчестве

Сегодня, 25 января, в России отмечают самый главный праздник студентов или, как его еще называют, Татьянин день. В преддверии торжества корреспондент ИА PrimaMedia поспрашивал жителей Владивостока, что осталось у них в памяти от беззаботного времени в университете или колледже.
Веселые студенческие годы часто вспоминают потом всю жизнь — от поступления, учебы, сдачи зачетов и жизни в общежитиях. К примеру, горожане рассказали нашему корр. о том, как и с кем подрались в туалете перед экзаменом, как удачно получили бесплатные зачеты, просто подняв руку, и как их заставляли на практике «отковыривать» скрепки.
Как жить и не волноваться, не пропускать вечеринки, заводить полезные знакомства и «ни в коем случае не работать» в студенческие годы, рассказали жители Владивостока в тематическом блиц-опросе.