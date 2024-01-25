Столбы вошли в топ-5 посещаемых мест России

В 2023 году количество туристов в нацпарке, по данным с камер учета посетителей, составило 958 199 человек. По сравнению с годом ранее, количество снизилось примерно на 100 тысяч человек: в 2022 году посещаемость составила 1 065 319 человек.
«Снижение посещаемости, вероятно, связано с открытием в краевой столице новых значимых туристических объектов и маршрутов, полным отсутствием туристов в мае (в период традиционного “месячника тишины” на Столбах), а также низкой посещаемостью в декабре, в связи с сильными морозами», — пишут в группе нацпарка в ВКонтакте.
Согласно проведенным опросам и анкетированию, 75% посетителей Столбов — это жители края.