Синоптики назвали дату потепления в Приморье

«В крае осадков не ожидается. Минимальные температуры на большей части края останутся на уровне прошлой ночи, только на северо-востоке столбики термометров опустятся ниже, до −30…-33 °С. А вот дневной прогрев воздуха еще увеличится. Максимальные температуры составят −2…-7 °С, на севере −8…-13 °С.», — сообщили синоптики.