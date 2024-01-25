Синоптики назвали дату потепления в Приморье

Сильный ветер на побережье, бушующий 25 января, к пятнице должен немного утихнуть. В Приморье уже пришло долгожданное потепление, но всего на несколько градусов, сообщили ИА PrimaMedia в Примгидромет.
В четверг воздух в регионе прогрелся на 1−4 градуса. В пятницу погода сильно не изменится, рассказали специалисты.
«В крае осадков не ожидается. Минимальные температуры на большей части края останутся на уровне прошлой ночи, только на северо-востоке столбики термометров опустятся ниже, до −30…-33 °С. А вот дневной прогрев воздуха еще увеличится. Максимальные температуры составят −2…-7 °С, на севере −8…-13 °С.», — сообщили синоптики.