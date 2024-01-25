Как Челябинск преодолевает последствия «снегопада года»

— Как видите, снега в этом году выпало много, поэтому работаем долго, — рассказал корреспондентам «Пчелы» мастер по содержанию дорожно-уличной сети Михаил Токарев. — На сегодня получили задание от городских властей по приведению в порядок этой территории. Участок важный, тут большой трафик транспорта. Поэтому наш заказчик — комитет дорожного хозяйства Челябинска тщательно проверяет выполненные работы, и принимает только после устранения всех недостатков.