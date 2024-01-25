Как Челябинск преодолевает последствия «снегопада года»

Ранним утром вдоль улицы Горького ещё лежали большие сугробы. Наши корреспонденты заметили технику, которая уже приступила к работе.
— Как видите, снега в этом году выпало много, поэтому работаем долго, — рассказал корреспондентам «Пчелы» мастер по содержанию дорожно-уличной сети Михаил Токарев. — На сегодня получили задание от городских властей по приведению в порядок этой территории. Участок важный, тут большой трафик транспорта. Поэтому наш заказчик — комитет дорожного хозяйства Челябинска тщательно проверяет выполненные работы, и принимает только после устранения всех недостатков.
Во время наблюдения за процессом уборки наши коллеги заметили машины, брошенные прямо на проезжей части около тротуаров. Это значительно мешает очистке и замедляет работу. В таких ситуациях дорожники стараются убедить горожан убрать свои автомобили.
— Мы разговариваем с людьми, кто-то понимает, кто-то нет, всякое бывает, — поделился Михаил.
Дорожные рабочие наводят порядок и днём, и ночью. Работа не прекращается даже в праздничные дни. Однако на их пути встречаются препятствия, осложняющие очистку. Например, убрать снег с парковок совсем непросто. Уборочной технике мешают припаркованные автомобили, поэтому на таких участках наводить порядок стараются по ночам — меньше машин, больше возможностей для движения техники и погрузки.
В связи с выпадением в Челябинской области рекордного количества снега и тем, что к окончанию зимних каникул высота сугробов местами превысила полметра, губернатор Алексей Текслер поручил приобрести дополнительную технику для уборки снега в регионе и рассмотреть возможность создания резервной группировки машин.
Помимо этого, в регионе приобретут дополнительные контейнеры для мусора и технику для вывоза отходов. Из-за безалаберного отношения к своим обязанностям управляющих компаний, в регионе предпримут соответствующие меры.