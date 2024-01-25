Профилактические работы: в Новосибирске временно без тепла останутся 24 дома

Отключение тепла планируется около 10:00. Подачу тепла в дома на улицах Оловозаводская, Горбаня, 3-м переулке Бурденко, улице Бурденко, 2-й Ольховской возобновят к 16:00, а на улицах Мира и Бетонной — к 18:00. На улице Саввы Кожевникова — до 20:00.