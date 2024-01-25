Профилактические работы: в Новосибирске временно без тепла останутся 24 дома

В планах на четверг, 25 января, в Кировском районе Новосибирска предполагается провести профилактические мероприятия на теплосетях. Из-за этого отопление будет отключено в 24 домах, школе и детском саду.
Цель проведения работ заключается в устранении возможных рисков возникновения новых аварий.
Согласно сообщению, работы запланированы на пяти участках внутриквартальных коммуникаций: по улицам Оловозаводская, Бурденко, 3-му переулку Бурденко, Мира, а также на вводном трубопроводе на ЦТП-13 по улице Комсомольской.
Отключение тепла планируется около 10:00. Подачу тепла в дома на улицах Оловозаводская, Горбаня, 3-м переулке Бурденко, улице Бурденко, 2-й Ольховской возобновят к 16:00, а на улицах Мира и Бетонной — к 18:00. На улице Саввы Кожевникова — до 20:00.