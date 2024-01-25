В Красноярске дворец спорта имени Ивана Ярыгина взяли под круглосуточную охрану

Сейчас во дворце спорта работают сотрудники частных охранных предприятий, а всю территорию вокруг патрулируют экипажи ГИБДД. Постоянно дежурят на месте и кинологи. Проехать на территорию спортивного объекта можно только по специальным автомобильным пропускам. Зрителей просят оставлять свои машины у Центрального стадиона и Дома спорта имени Дворкина.