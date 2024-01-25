В Волгограде вновь начали дорожать яйца

На этот раз рост не такой стремительный, как в конце 2023 года.
В Волгограде снова дорожают яйца. С 16 по 22 января в городе-герое стоимость десятка увеличилась на 1,5%. В магазинах можно найти продукт по 133,65 ₽
По области средняя цена куриных яиц ниже — 130,45 ₽ В Камышине и Михайловке за десяток придется отдать еще меньше — 119,42 и 124,78 ₽ соответственно. Информация об изменении стоимости продовольственных продуктов появилась на портале Волгоградстата.
В регионе за неделю также на 3% подорожали баранина, бананы, соль. Незначительно поднялись в цене сметана, капуста, морковь, свежие огурцы. При этом в Волгоградской области доступнее стали курица, свинина, черный чай, лук и томаты.