В Волгограде вновь начали дорожать яйца

По области средняя цена куриных яиц ниже — 130,45 ₽ В Камышине и Михайловке за десяток придется отдать еще меньше — 119,42 и 124,78 ₽ соответственно. Информация об изменении стоимости продовольственных продуктов появилась на портале Волгоградстата.