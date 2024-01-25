Иркутскстат: цены на яйца в регионе за неделю снизились до 127 рублей

— Расходы животноводов, переработчиков мяса и молока продолжили расти, в том числе из-за повышения зарплат для привлечения и удержания работников, — рассказали в отделении Центробанка по Иркутской области. — Увеличились затраты кондитеров на отдельные ингредиенты, в итоге в декабре по сравнению с ноябрем цены на мучные кондитерские изделия в годовом выражении росли быстрее.