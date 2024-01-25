Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Иркутскстат: цены на яйца в регионе за неделю снизились до 127 рублей

Десяток яиц в Иркутской области подешевел на 2%
Источник: Комсомольская правда

Омлет снова переходит из разряда «изысков» в обычное блюдо на завтрак. По крайней мере, по данным Иркутскстата, к 22 января десяток яиц в регионе в среднем стоил 127,34 рубля. Неделей ранее стоил 130,04 рубля, разница — 2,05%.

Напомним, что после резкого скачка цен в области заключили меморандум: местные производители добровольно обязались не повышать стоимость яиц 1 и 2 категорий, а торговые сети — устанавливать надбавку не больше 15% до 31 марта 2024 года включительно.

Тем временем, эксперты в очередной раз объяснили причины подорожания продуктов, которое мы заметили в конце 2023-го. Речь не только про яйца, но и про молоко, сливочное масло, мясо и колбасу.

— Расходы животноводов, переработчиков мяса и молока продолжили расти, в том числе из-за повышения зарплат для привлечения и удержания работников, — рассказали в отделении Центробанка по Иркутской области. — Увеличились затраты кондитеров на отдельные ингредиенты, в итоге в декабре по сравнению с ноябрем цены на мучные кондитерские изделия в годовом выражении росли быстрее.