В Воронеже 51-й маршрут изменит схему движения с 1 февраля

Теперь автобусы будут ходить через остановки «Бульвар Победы» и «Ботанический сад», а также по улице Загоровского после ее открытия. В схему добавят остановки ТРЦ «Московский проспект» и «Яблоневый сад». А вот через улицу Беговую 51-й автобус больше курсировать не будет.