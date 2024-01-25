В Воронеже 51-й маршрут изменит схему движения с 1 февраля

С 1 февраля в Воронеже изменится схема движения автобусного маршрута № 51. Об этом сегодня, 25 января, сообщила пресс-служба городского управления транспорта.
Теперь автобусы будут ходить через остановки «Бульвар Победы» и «Ботанический сад», а также по улице Загоровского после ее открытия. В схему добавят остановки ТРЦ «Московский проспект» и «Яблоневый сад». А вот через улицу Беговую 51-й автобус больше курсировать не будет.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже изменилась схема движения автобуса № 19.