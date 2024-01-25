Самарцы рассказали, кем хотели стать в детстве

(11%). По 8% мечтали о профессии летчика, инженера и водителя. Стать военным хотели 6% опрошенных, полицейским — 5%. Еще по 3% респондентов мечтали стать врачами и директорами (кто-то — дома культуры, кто-то — автозавода). Машинистом поезда, моряком и спортсменом хотели стать по 2% мужчин, ученым — 1%. Среди других профессий, о которых мечтали в детстве респонденты, — автомеханик, программист, археолог, актер, учитель, художник, журналист, певец, повар и юрист.