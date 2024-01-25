Как будет работать система мгновенного оповещения

Для того, чтобы исключить такого рода путаницы между системой детекции и мгновенного оповещения сейчас ДЧС города Алматы с Акиматом работают над полноценной реализацией системы детекции. После готовности системы сейсмологической детекции необходимо провести тщательную интеграцию с системой Cell broadcast. При полноценной реализации и правильной интеграции двух систем, при происхождении детекции в сейсмологической системе, будет автоматически генерироваться оповещение для всех жителей города Алматы, а также данную систему можно использовать и при других обстоятельствах ЧС.