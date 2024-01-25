Путин присвоил почетное звание маме 14 детей из Новосибирска

Ольга Мацепуро ведет активную жизнь: она работает инженером на заводе и одновременно получила высшее образование в университете. С мужем Сергеем они вместе 27 лет. Супруги воспитывают 9 сыновей и 5 дочерей. Самому старшему ребенку — 26 лет, младшему — семь лет.