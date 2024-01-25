Лунный календарь на февраль 2024: фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни

Фазы Луны в феврале 2024 года
Последний месяц зимы начнется с фазы убывающей Луны. В феврале она будет состоять из трех временных отрезков:
1—2 февраля. 4—9 февраля. 25—29 февраля.
В эти дни позаботьтесь о внешности и состоянии здоровья. Очищайте организм и кожу, делайте эпиляцию, проводите энергетическую чистку ауры. Сдайте одежду в химчистку, почистите украшения из драгоценных металлов. До новолуния выбросьте и раздайте старые вещи.
Когда новолуние в феврале 2024? Оно наступит в субботу, 10 февраля. Луна перейдет из Водолея в Рыб. Астрологическое издание Astrologyk рекомендует планировать, формировать цели на месяц вперед. Мечтайте, ломайте стереотипы и экспериментируйте. Воплощайте в реальность задуманное на растущую Луну.
Период растущей Луны начнется сразу после новолуния. Он состоит из двух отрезков:
11—15 февраля. 17—23 февраля.
На растущую Луну полезно расширить круг общения, сменить образ и сделать пересадку комнатных растений. Доведите до идеала бизнес-план, кандидатскую диссертацию или мастерство броска мяча в корзину. Спешите, пока силы не растают под влиянием полнолуния.
Когда полнолуние в феврале? Оно наступит в субботу, 24 февраля, в когда Луна перейдет из Льва в Деву. Это отличное время личностной трансформации, наведения порядка и работы с финансовой документацией.
Есть еще две важные лунные фазы месяца, которые нельзя игнорировать:
- Третья четверть — 3 февраля. Повремените с крупными покупками и сделками, не берите кредиты и будьте аккуратны с физическими нагрузками. Наводите порядок, худейте, ставьте точку в отношениях и возвращайте долги.
- Первая четверть — 16 февраля. Не ссорьтесь, не грустите, откажитесь от строгой диеты. Доведите начатое до конца, обучайтесь, общайтесь, уделите время любимому хобби.
Учитывайте важные астрологические события февраля. Обратите внимание на следующие даты и рекомендации:
13—15 февраля(растущая Луна) — соединение Марса и Плутона. Обострение противоречий и конфликтов в коллективе и семье. Ищите точки соприкосновения, примирения.
- 20 февраля (растущая Луна) — соединение восходящего Лунного узла (Раху) и Хирона. Наступление равновесия и гармонии через активные действия во всех сферах жизни. Решайте главные задачи первой декады года.
28—29 февраля— соединение Сатурна с Солнцем. Период оптимизма и благополучия в карьере и самореализации. Записывайтесь на курсы и тренинги.
Так как 2024 год високосный, февраль завершится 29 числа. Это 20−21 лунный день, убывающая Луна переходит из Весов в Скорпиона. Проводите энергетические практики, восстанавливайте баланс, уединяйтесь и отдыхайте перед началом нового календарного месяца.
Влияние Луны на сферы жизни человека
Февраль не сулит экстремальных астрологических перипетий и влияние Луны на людей в течение месяца будет мягким. Какие благоприятные дни в феврале 2024? Их будет семнадцать: 1−2, 4−8, 10, 14−16, 18, 20, 22, 25−26 и 29 число. Какие неблагоприятные дни в феврале 2024? Таких дней не будет. Лишь полнолуние, 24 февраля, будет более эмоциональным днем, который потребует внутреннего спокойствия, внимательности и собранности на работе и за рулем.
Луна и работа
Считается, что Луна влияет на работу, бизнес и материальную сферу. Момент запуска стартапа, выбранный по лунному календарю, даст преимущество перед конкурентами. Сделка, запланированная по Луне, принесет солидный денежный куш. Учтите следующие лунные дни:
- 11−15 и
17—23 февраля— выходите на новую работу, открывайте бизнес, расширяйтесь.
- 10 февраля (новолуние в знаке Воздух) — назначайте переговоры, проводите мозговые штурмы, выставки и презентации. Запускайте рекламу, сайты и блоги. Астролог Чани Николас считает, что это лучшее время для постановки целей.
- 24 февраля, полнолуние в Деве — остановитесь, оцените результаты, посчитайте прибыль.
К финалу месяца пересмотрите список дел и отбросьте те, что отнимают неоправданно много времени. Составьте план дел на весенний сезон.
Влияние Луны на любовь, настроение и состояние души
Эксперты по лунным энергиям доктор Орасио де ла Иглесиа, профессор психологии Дэвид Ваго и индийский йог и мистик Садхгуру утверждают, что спутник Земли влияет на сон человека и на циклы репродуктивного здоровья. Чтобы улучшить самочувствие в феврале, используйте следующие рекомендации:
- В дни новолуния и полнолуния проводите духовные практики. Укрепляйте дух, очищайтесь энергетически. Астрологическое издание Astro-Seek рекомендует в полнолуние быть терпимее и принять несовершенства жизни.
- В третью четверть гасите тревожность и панику установлением водного баланса (пейте больше воды).
- В первую четверть страх неудачи перекройте работой с психологом, медитацией.
В любовных отношениях в феврале особых кризисов не предвидится. Признаваться в чувствах и делать предложение руки и сердца лучше в новолуние.
Красота и здоровье по Луне
Луна влияет на приливы и отливы на Земле и уровень жидкости в организме. Чтобы улучшить внешность, учитывайте следующие рекомендации:
- На растущую Луну сходите в салон с учетом лунного календаря стрижек февраля. Посетите косметолога, массажиста.
- В полнолуние астрологи Тали и Офира Эдут рекомендуют очищение, заботу о теле, правильное питание и физические упражнения. Эпиляцию отложите, а вот маски для укрепления волос как раз то, что нужно.
- На убывающую Луну делайте косметические и хирургические операции.
- На новолуние запланируйте визит в соляную пещеру, бассейн. Откажитесь от любых болезненных процедур.
В феврале можно готовиться к весенне-летнему сезону. Проводите лазерную эпиляцию, инъекции красоты, шлифовку. Хорошо пройдет удаление расширенных вен и старых татуировок.
Лунные циклы, события февраля и ощущение приближающейся весны подарят силы и вдохновение. Учитывайте смену фаз Луны при планировании дел во всех сферах жизни. Такой подход обеспечит благополучие и поддержку в любых начинаниях.