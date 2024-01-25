Лунный календарь на февраль 2024: фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни

Февраль не сулит экстремальных астрологических перипетий и влияние Луны на людей в течение месяца будет мягким. Какие благоприятные дни в феврале 2024? Их будет семнадцать: 1−2, 4−8, 10, 14−16, 18, 20, 22, 25−26 и 29 число. Какие неблагоприятные дни в феврале 2024? Таких дней не будет. Лишь полнолуние, 24 февраля, будет более эмоциональным днем, который потребует внутреннего спокойствия, внимательности и собранности на работе и за рулем.