Приморский океанариум готовится повысить цены на шоу мормлеков

Но блеск и новаторство, скорее всего, обойдется посетителям в гораздо сумму за билет. Сегодня тариф составляет — 1600 рублей — взрослый, 800 рублей — для детей до 14 лет и пенсионеров. Пока о новых ценах в Приморском океанариуме пока не сообщается.