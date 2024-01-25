Приморский океанариум готовится повысить цены на шоу мормлеков

Приморский океанариум приостановил продажу билетов 30 и 31 января. Речь идёт о тарифе «Экспозиция плюс дельфинарий». Шоу с морскими млекопитающими можно будет увидеть в феврале. Но, видимо, за другие деньги.
Как сообщает сайт научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум», в феврале нас ждёт премьера новой программы. Все номера связывает тема Северной экспедиции Витуса Беринга. Идея состоит в том, чтобы познакомить желающих с большим историческим событием — путешествием Беринга, в по итогам которого была выпущена подробная карта России и открыты некоторые виды млекопитающих.
«Воспитание патриотизма имеет большое значение для общества: люди должны знать историю своей страны», — отметил ведущий специалист отдела медиапроектов службы по работе с морскими млекопитающими Дмитрий Константинов.
«Впервые демонстрация навыков морских млекопитающих обрела некую смысловую концепцию, тема которой стала экспедиция под руководством величайшего российского мореплавателя», — пояснили в пресс-службе океанариума.
Но блеск и новаторство, скорее всего, обойдется посетителям в гораздо сумму за билет. Сегодня тариф составляет — 1600 рублей — взрослый, 800 рублей — для детей до 14 лет и пенсионеров. Пока о новых ценах в Приморском океанариуме пока не сообщается.